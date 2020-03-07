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На турецко-греческой границе произошли столкновения

Новости » Происшествия     07.03.2020 - 16:16
На турецко-греческой границе произошли столкновения
Иллюстративное фото (facebook.com unitednationshumanrights)

Греческая полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

В субботу на границе Турции и Греции произошли столкновения между греческой полицией и мигрантами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Полиция Греции применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить мигрантов. В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов Турции распылили слезоточивый газ на своих греческих коллег. Также турецкая полиция старалась оттеснить от своей части границы мигрантов.

В неофициальных листовках, которые раздают на границе, правительство Греции обвиняет Турцию в нападении на свои войска со слезоточивым газом.

"Нападения со слезоточивым газом на греческие силы на пограничном переходе Кастаньес и вокруг него", - говорится в сообщении.

Раздаточный материал сопровождался фотографиями и видеозаписью.

Хотя Греция до сих пор не обнародовала данные о количестве мигрантов, которым не разрешили пересечь границу и арестовали, поток людей заметно сократился.

Напомним, Турецкая береговая охрана после нескольких дней попыток мигрантов с Ближнего Востока попасть в Европу, закрыла морскую границу с Грецией по распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кроме того, 2 марта у берегов греческого острова Лесбос перевернулась лодка с мигрантами с Ближнего Востока, которые пытались попасть в Европу. Более 40 человек были спасены, а двое детей доставлены в больницу, одного из них спасти не удалось.

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