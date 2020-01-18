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Турецкий спецназ прибыл в столицу Ливии

Новости » В мире     18.01.2020 - 06:59
Турецкий спецназ прибыл в столицу Ливии
Иллюстративное фото (aa.com.tr)

Военнослужащие будут заняты охраной членов признанного международным сообществом правительства

Турецкие силы специального назначения прибыли в столицу Ливии Триполи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter телеканала "Аль-Арабия" .

Военнослужащие будут заняты охраной членов признанного международным сообществом правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

Как сообщает телеканал Al Hadath, в Триполи также прибыли военные, которые являются сирийцами с турецким гражданством. Они проходили специальную подготовку. Часть из них будет заниматься также обучением ливийских военных, а часть - разведывательными операциями.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна приступила к отправке своих военных в Ливию, чтобы поддержать международно признанное правительство. Он отметил, что Турция намерена использовать все инструменты, включая дипломатические, для стабилизации ситуации на своей южной границе.

Как известно, 2 января парламент Турции одобрил законопроект, внесенный президентом Реджепом Эрдоганом, которым разрешается размещение турецких военных в Ливии. Во внеочередном голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 - против.

В декабря международно признанное правительство Ливии официально обратилось к Турции с просьбой о военной поддержке, чтобы отбить наступление сил генерала Хафтара на столицу Триполи. Ливийское правительство попросило у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку.

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