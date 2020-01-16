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Эрдоган объявил о начале отправки турецких войск в Ливию

Новости » Политика     16.01.2020 - 14:13
Эрдоган объявил о начале отправки турецких войск в Ливию
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Milos Bicanski/Getty Images)

Турция намерена использовать все инструменты, включая дипломатические, для стабилизации ситуации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна приступила к отправке своих военных в Ливию, чтобы поддержать международно признанное правительство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом турецкий лидер отметил, что Турция намерена использовать все инструменты, включая дипломатические, для стабилизации ситуации на своей южной границе.

Напомним, 2 января парламент Турции одобрил законопроект, внесенный президентом Реджепом Эрдоганом, которым разрешается размещение турецких военных в Ливии. Во внеочередном голосовании приняли участие 509 депутатов, из них 325 высказались в поддержку законопроекта, 184 - против.

Как известно, 26 декабря Международно признанное правительство Ливии официально обратилось к Турции с просьбой о военной поддержке, чтобы отбить наступление сил генерала Хафтара на столицу Триполи. Ливийское правительство попросило у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку.

Кроме того, в ноябре 2019 года парламент Турции ратифицировал соглашение по вопросам безопасности и военного сотрудничества, подписанное ранее с международно признанным правительством Ливии. Соглашение может открыть путь для военной помощи со стороны Анкары, несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

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