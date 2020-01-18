ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Турецькі спецпризначенці прибули у столицю Лівії

Новини » В світі     18.01.2020 - 06:59
Турецькі спецпризначенці прибули у столицю Лівії
Ілюстративне фото (aa.com.tr)

Військовослужбовці будуть зайняті охороною членів визнаного міжнародним співтовариством уряду

Турецькі сили спеціального призначення прибули в столицю Лівії Тріполі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter телеканалу "Аль-Арабія" .

Військовослужбовці будуть зайняті охороною членів визнаного міжнародним співтовариством уряду національної згоди (УНР) Файеза Сарраджа.

Як повідомляє телеканал Al Hadath, у Тріполі також прибули військові, які є сирійцями з турецьким громадянством. Вони проходили спеціальну підготовку. Частина з них буде також займатися навчанням лівійських військових, а частина - розвідувальними операціями.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна почала відправку своїх військових до Лівії, щоб підтримати міжнародно визнаний уряд. Він зазначив, що Туреччина має намір використовувати всі інструменти, включаючи дипломатичні, для стабілізації ситуації на своїй південній межі.

Як відомо, 2 січня парламент Туреччини схвалив законопроект, внесений президентом Реджепом Ердоганом, яким дозволяється розміщення турецьких військових у Лівії. У позачерговому голосуванні взяли участь 509 депутатів, з них 325 висловилися на підтримку законопроекту, 184 - проти.

У грудня міжнародно визнаний уряд Лівії офіційно звернувся до Туреччини з проханням про військову підтримку, щоб відбити наступ сил генерала Хафтара на столицю Тріполі. Лівійський уряд попросив у Туреччині "повітряну, наземну та морську" військову підтримку.

ЄС не виключає відправку солдатів-миротворців до Лівії Хафтар готовий до дотримання перемир'я в Лівії
Новини України ЛивияТурция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся