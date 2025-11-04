Турецький постачальник палива підвищує ціни на дизель через антиросійські санкції, - ЗМІ

Турецький постачальник палива Guzel Enerji попередив оптових клієнтів про підвищення цін на дизель. Причина - санкції проти РФ, які призвели до проблем з постачанням та зростання витрат на страхування і фінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Один з найбільших постачальників палива з 3 листопада підвищив оптові ціни на дизельне паливо через західні санкції проти нафтових гігантів РФ "Лукойл" і "Роснефть". Про це йдеться у листі, із яким ознайомилось агентство.
Туреччина сильно залежить від поставок дизелю з країни-агресорки. Країна є найбільшим імпортером російського дизельного палива з 2022 року, коли західні країни відмовилися від російської нафти через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Guzel Enerji у своєму листі повідомив, що його витрати на імпорт дизельного палива значно зросли через санкції.
Джерела агентства розповіли, що турецькі постачальники палива звернулися до місцевих НПЗ Tupras і SOCAR з проханням збільшити постачання дизельного палива. Деякі з них шукають неросійські партії дизелю, щоби задовольнити внутрішній попит.
Своєю чергою Tupras і SOCAR після запровадження санкцій проти РФ закуповують більше неросійської нафти.
Зазначається, що імпорт російського дизельного палива до Туреччини зріс з 117 000 барелів на добу в 2022 році до понад 300 000 барелів на добу в 2023 і 2024 роках. Бразилія також збільшила імпорт російського дизельного палива в цей період.
Російський нафтовиробник "Татнефть" також володіє великим роздрібним продавцем палива в Туреччині.
Нагадаємо, 22 жовтня Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили нафтові гіганти "Роснефть" та "Лукойл", а також їхні дочірні структури на території РФ.
Зазначимо, що 31 жовтня "Литовські залізниці" заявили, що зупиняють транзит російської нафти через санкції США та Британії.