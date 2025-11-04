Турецький постачальник палива підвищує ціни на дизель через антиросійські санкції, - ЗМІ

Один з найбільших постачальників палива з 3 листопада підвищив оптові ціни на дизельне паливо через західні санкції проти нафтових гігантів РФ "Лукойл" і "Роснефть". Про це йдеться у листі, із яким ознайомилось агентство.

Туреччина сильно залежить від поставок дизелю з країни-агресорки. Країна є найбільшим імпортером російського дизельного палива з 2022 року, коли західні країни відмовилися від російської нафти через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Guzel Enerji у своєму листі повідомив, що його витрати на імпорт дизельного палива значно зросли через санкції.

Джерела агентства розповіли, що турецькі постачальники палива звернулися до місцевих НПЗ Tupras і SOCAR з проханням збільшити постачання дизельного палива. Деякі з них шукають неросійські партії дизелю, щоби задовольнити внутрішній попит.

Своєю чергою Tupras і SOCAR після запровадження санкцій проти РФ закуповують більше неросійської нафти.

Імпорт російського дизелю

Зазначається, що імпорт російського дизельного палива до Туреччини зріс з 117 000 барелів на добу в 2022 році до понад 300 000 барелів на добу в 2023 і 2024 роках. Бразилія також збільшила імпорт російського дизельного палива в цей період.

Російський нафтовиробник "Татнефть" також володіє великим роздрібним продавцем палива в Туреччині.