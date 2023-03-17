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Турецький парламент отримав на розгляд протокол про вступ Фінляндії до НАТО

Фото: турецький парламент отримав на розгляд протокол про вступ Фінляндії до НАТО (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

Протокол про вступ Фінляндії до НАТО подано на розгляд до президії Великих національних зборів Туреччини.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

За його словами, Туреччина вирішила розпочати процес схвалення протоколу про вступ Фінляндії до НАТО. Він також зауважив, що Туреччина та Фінляндія є двома дружніми країнами, які історично мають добрі стосунки.

"Ми дбаємо про те, щоб Фінляндія продовжувала рішуче підтримувати членство Туреччини в ЄС. НАТО ще більше зміцниться завдяки членству Фінляндії, що, я вважаю, відіграватиме активну роль у підтримці глобальної безпеки й стабільності", - заявив Ердоган.

Він також зауважив, що хотів би, щоб процес ратифікації Фінляндії до НАТО відбувся до турецьких президентських виборів.

Нагадаємо, раніше в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.

Після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, Ердоган заявив, що Стокгольму не слід розраховувати на підтримку її членства в НАТО. Пізніше Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до альянсу.

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