Турецький парламент отримав на розгляд протокол про вступ Фінляндії до НАТО

Протокол про вступ Фінляндії до НАТО подано на розгляд до президії Великих національних зборів Туреччини.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".
За його словами, Туреччина вирішила розпочати процес схвалення протоколу про вступ Фінляндії до НАТО. Він також зауважив, що Туреччина та Фінляндія є двома дружніми країнами, які історично мають добрі стосунки.
"Ми дбаємо про те, щоб Фінляндія продовжувала рішуче підтримувати членство Туреччини в ЄС. НАТО ще більше зміцниться завдяки членству Фінляндії, що, я вважаю, відіграватиме активну роль у підтримці глобальної безпеки й стабільності", - заявив Ердоган.
Він також зауважив, що хотів би, щоб процес ратифікації Фінляндії до НАТО відбувся до турецьких президентських виборів.
Нагадаємо, раніше в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.
Після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, Ердоган заявив, що Стокгольму не слід розраховувати на підтримку її членства в НАТО. Пізніше Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Швеції до альянсу.
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