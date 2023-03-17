Турецкий парламент получил на рассмотрение протокол о вступлении Финляндии в НАТО

Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен на рассмотрение в президиум Великого национального собрания Турции.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу" .

По его словам, Турция решила начать процесс одобрения протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Он также отметил, что Турция и Финляндия являются двумя дружественными странами, исторически имеющими хорошие отношения.

"Мы заботимся о том, чтобы Финляндия продолжала решительно поддерживать членство Турции в ЕС. НАТО еще больше укрепится благодаря членству Финляндии, что, я считаю, будет играть активную роль в поддержке глобальной безопасности и стабильности", - заявил Эрдоган.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы процесс ратификации Финляндии в НАТО прошел до турецких президентских выборов.