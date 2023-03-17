Турецький парламент отримав на розгляд протокол про вступ Фінляндії до НАТО

Протокол про вступ Фінляндії до НАТО подано на розгляд до президії Великих національних зборів Туреччини.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу" .

За його словами, Туреччина вирішила розпочати процес схвалення протоколу про вступ Фінляндії до НАТО. Він також зауважив, що Туреччина та Фінляндія є двома дружніми країнами, які історично мають добрі стосунки.

"Ми дбаємо про те, щоб Фінляндія продовжувала рішуче підтримувати членство Туреччини в ЄС. НАТО ще більше зміцниться завдяки членству Фінляндії, що, я вважаю, відіграватиме активну роль у підтримці глобальної безпеки й стабільності", - заявив Ердоган.

Він також зауважив, що хотів би, щоб процес ратифікації Фінляндії до НАТО відбувся до турецьких президентських виборів.