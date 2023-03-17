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Турецкий парламент получил на рассмотрение протокол о вступлении Финляндии в НАТО

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Турция, Пятница 17 марта 2023 21:10
Турецкий парламент получил на рассмотрение протокол о вступлении Финляндии в НАТО Фото: турецкий парламент получил на рассмотрение протокол о вступлении Финляндии в НАТО (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Протокол о вступлении Финляндии в НАТО представлен на рассмотрение в президиум Великого национального собрания Турции.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, Турция решила начать процесс одобрения протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Он также отметил, что Турция и Финляндия являются двумя дружественными странами, исторически имеющими хорошие отношения.

"Мы заботимся о том, чтобы Финляндия продолжала решительно поддерживать членство Турции в ЕС. НАТО еще больше укрепится благодаря членству Финляндии, что, я считаю, будет играть активную роль в поддержке глобальной безопасности и стабильности", - заявил Эрдоган.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы процесс ратификации Финляндии в НАТО прошел до турецких президентских выборов.

Напомним, ранее в МИД Турции отмечали, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.

После того, как в Швеции на акции протеста курды сожгли Коран, Эрдоган заявил, что Стокгольму не следует рассчитывать на поддержку ее членства в НАТО. Позже Турция смягчила позицию по вступлению Швеции в альянс.

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