UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Турецький омбудсмен може поїхати до українських військовополонених в Росію, - Лубінець

Фото: Шереф Малкоч, турецький омбудсмен (x.com/TurkeyOmbudsman)
Автор: Іван Носальський

Турецький головний омбудсмен Шереф Малкоч може відвідати Росію для моніторингу ситуації з дотриманням прав українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

За словами Лубінця, він провів телефонну розмову з Малкочем та подякував йому за спостереження за захистом прав українських дітей у Туреччині, які постраждали від російської агресії.

Також омбудсмени обговорили механізми повернення українських цивільних заручників з Росії. На зустрічі був присутній заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, якого росіяни утримували з 2021 року. Він поділився своїми думками з турецьким омбудсменом.

"Крім того, обговорили можливий візит пана Малкоча на територію Росії з метою моніторингу дотримання прав українських військовополонених", - розповів Лубінець.

 

Утримання українських військовополонених

Нагадаємо, Україна провела з Росією вже низку обмінів військовополоненими. У їхньому ході РФ віддавали окупантів, які, судячи з фото, перебували у здоровому стані.

При цьому Росія повертала в Україну схудлих захисників, з яких знущалися в полоні.

Як розповів нещодавно президент України Володимир Зеленський, всього Україна та Росія провели 53 обміни. На Батьківщину вдалося повернути 3 310 українських захисників і цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТуреччинаВійна в УкраїніДмитро Лубінець