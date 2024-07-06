Більше 50 обмінів. Зеленський розповів, скільки українців вже повернули з полону (відео)
Україні вже вдалось провести більше півсотні обмінів. Повернулись з полону 3310 українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.
"53 обміни. 3310 наших людей, які вже вдома, в Україні, поруч зі своїми рідними", - розповів він.
За словами президента, робота в цьому напрямку продовжується.
"Продовжуємо шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну – всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей", - зазначив Зеленський.
Обмін полоненими в Україні
28 червня до України вдалося повернути ще 10 українців. Серед них як цивільні, так і заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Неріман Джелял. Його полонили ще у 2021 році.
Як зазначили в ГУР, п'ятеро українців повернули з території Білорусі.
При цьому, за словами омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, Росія незаконно утримує понад 14 тисяч громадян України.
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