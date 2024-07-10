Турецкий омбудсмен может поехать к украинским военнопленным в Россию, - Лубинец

По словам Лубинца, он провел телефонный разговор с Малкочем и поблагодарил его за наблюдение за защитой прав украинских детей в Турции, которые пострадали от российской агрессии.

Также омбудсмены обсудили механизмы возвращения украинских гражданских заложников из России. На встрече присутствовал заместитель главы Меджлиса Нариман Джелял, которого россияне удерживали с 2021 года. Он поделился своими мыслями с турецким омбудсменом.

"Кроме того, обсудили возможный визит господина Малкоча на территорию России с целью мониторинга соблюдения прав украинских военнопленных", - рассказал Лубинец.