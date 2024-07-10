Турецкий омбудсмен может поехать к украинским военнопленным в Россию, - Лубинец

Турецкий главный омбудсмен Шереф Малкоч может посетить Россию для мониторинга ситуации с соблюдением прав украинских военнопленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
По словам Лубинца, он провел телефонный разговор с Малкочем и поблагодарил его за наблюдение за защитой прав украинских детей в Турции, которые пострадали от российской агрессии.
Также омбудсмены обсудили механизмы возвращения украинских гражданских заложников из России. На встрече присутствовал заместитель главы Меджлиса Нариман Джелял, которого россияне удерживали с 2021 года. Он поделился своими мыслями с турецким омбудсменом.
"Кроме того, обсудили возможный визит господина Малкоча на территорию России с целью мониторинга соблюдения прав украинских военнопленных", - рассказал Лубинец.
Напомним, Украина провела с Россией уже ряд обменов военнопленными. В их ходе РФ отдавали оккупантов, которые, судя по фото, находились в здоровом состоянии.
При этом Россия возвращала в Украину исхудалых защитников, над которыми издевались в плену.
Как расскзал недавно президент Украины Владимир Зеленский, всего Украина и Россия провели 53 обмена. На Родину удалось вернуть 3310 украинских защитников и гражданских.
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