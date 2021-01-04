Турецкие ученые создали прибор, который диагностирует коронавирус за 10 секунд

Турецкие ученые создали прибор, который может диагностировать коронавирус за 10 секунд. Этого удается достичь с помощью передовых оптических технологий.
Об этом говорится в заявлении на сайте Билкентского университета.
Для определения заражения коронавирусом используют образец слизистой оболочки ротовой полости.
Прибор Diagnovir в присутствии вируса меняется цвет.
"В этой системе патогены определяют в течение 10 секунд путем динамичного приема флуоресцентного сигнала через микросхему выявления возбудителей, разработанную специально для устройства биосенсора", - сообщили в университете.
В отличие от ПЦР-тестов, система базируется не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов.
Прибор показал эффективность на уровне 99% в обнаружении вирусов в доклинических исследованиях.
Планируется, что Diagnovir будет запущен в массовое производство.
РБК-Украина писало, что ПЦР-тест человека, который выздоровел от коронавирусной болезни, может быть положительным еще в течение месяца. Однако этот человек не может никого заразить.
Также глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявлял, что тестирование методом ПЦР способно подтвердить наличие коронавируса у носителя лишь в 60% случаев. Это связано с тем, что в месте забора материалов для анализа вируса может не быть.