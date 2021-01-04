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Турецкие ученые создали прибор, который диагностирует коронавирус за 10 секунд

Турция, Понедельник 04 января 2021 00:46
Турецкие ученые создали прибор, который диагностирует коронавирус за 10 секунд
Фото: Diagnovir (bilkent.edu.tr)
Автор: Даша Харченко

Турецкие ученые создали прибор, который может диагностировать коронавирус за 10 секунд. Этого удается достичь с помощью передовых оптических технологий.

Об этом говорится в заявлении на сайте Билкентского университета.

Для определения заражения коронавирусом используют образец слизистой оболочки ротовой полости.

Прибор Diagnovir в присутствии вируса меняется цвет.

"В этой системе патогены определяют в течение 10 секунд путем динамичного приема флуоресцентного сигнала через микросхему выявления возбудителей, разработанную специально для устройства биосенсора", - сообщили в университете.

В отличие от ПЦР-тестов, система базируется не на репликации образцов, а на обнаружении присутствия или отсутствия вируса с помощью передовых оптических методов.

Прибор показал эффективность на уровне 99% в обнаружении вирусов в доклинических исследованиях.

Планируется, что Diagnovir будет запущен в массовое производство.

РБК-Украина писало, что ПЦР-тест человека, который выздоровел от коронавирусной болезни, может быть положительным еще в течение месяца. Однако этот человек не может никого заразить.

Также глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявлял, что тестирование методом ПЦР способно подтвердить наличие коронавируса у носителя лишь в 60% случаев. Это связано с тем, что в месте забора материалов для анализа вируса может не быть.

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