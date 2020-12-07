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ПЦР-тест на COVID-19 может быть положительным еще месяц после выздоровления

Украина, Понедельник 07 декабря 2020 15:52
ПЦР-тест на COVID-19 может быть положительным еще месяц после выздоровления
Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк, Марианна Присяжнюк

ПЦР-тест человека, выздоровевшего от коронавирусной болезни, может быть положительным еще в течение месяца. Однако этот человек не может никого заразить.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Я уже два месяца говорю, что его не надо делать (второй ПЦР-тест после выздоровления от коронавируса, - ред.). Если человек болеет 10 дней от начала симптомов, после десятого дня, если в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений, этот человек является выздоровевшим. Ему закрывают больничный именно по такому стандарту", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что ПЦР-тест является очень чувствительным, поэтому может обнаружить остатки вируса и после выздоровления. Однако такой человек не является заразным.

"Я должен сказать, что человек является выздоровевшим, а у него может быть тест положительным еще в течение месяца. Потому что остаются остатки вируса, но человек уже не является заразным", - заверил Степанов.

Напомним, правительство закупило уже 66 тысяч тестов на антиген к коронавирусу. К концу года планируется приобрести всего 1,3 миллиона таких тестов.

Как писало РБК-Украина, ранее Степанов заявил, что в Украине около 80% тестов на коронавирус проводят государственные лаборатории. Они делают это бесплатно.

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