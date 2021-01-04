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Турецькі вчені створили прилад, який діагностує коронавірус за 10 секунд

Туреччина, Понеділок 04 січня 2021 00:46
Турецькі вчені створили прилад, який діагностує коронавірус за 10 секунд
Фото: Diagnovir (bilkent.edu.tr)
Автор: Даша Харченко

Турецькі вчені створили прилад, який може діагностувати коронавірус за 10 секунд. Цього вдається досягти за допомогою передових оптичних технологій.

Про це йдеться в заяві на сайті Бількентського університету.

Для визначення зараження коронавірусом використовують зразок слизової оболонки ротової порожнини.

Прилад Diagnovir у присутності вірусу змінюється колір.

"У цій системі патогени виявляються протягом 10 секунд шляхом динамічного прийому флуоресцентного сигналу через мікросхему виявлення збудників, розроблену спеціально для пристрою біосенсора", - повідомили в університеті.

На відміну від ПЛР-тестів, система базується не на реплікації зразків, а на виявленні присутності або відсутності вірусу за допомогою передових оптичних методів.

Прилад показав ефективність на рівні 99% у виявленні вірусів у доклінічних дослідженнях.

Планується, що Diagnovir буде запущено у масове виробництво.

РБК-Україна писало, що ПЛР-тест людини, яка одужала від коронавірусної хвороби, може бути позитивним ще протягом місяця. Однак ця людина не може нікого заразити.

Також глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявляв, що тестування методом ПЛР здатне підтвердити наявність коронавірусу у носія лише в 60% випадків. Це пов'язано з тим, що в місці забору матеріалів для аналізу вірусу може не бути.

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