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Турецкие спецслужбы вывезли из Украины представителя курдской РПК

Одесса, Пятница 11 сентября 2020 18:29
Турецкие спецслужбы вывезли из Украины представителя курдской РПК
Фото: вывезенный из Украины мужчина (hurriyetdailynews.com)
Автор: РБК-Украина

Агенты турецкой разведки задержали на территории Украины члена "Рабочей партии Курдистана". Мужчину в рамках спецоперации вывезли в Турцию.

Об этом пишет турецкое издание Hurriyet Daily News.

Сообщается, что подозреваемый Иса Озер некоторое время находился в Одессе после побега из Турции. По данным турецкой стороны, мужчина якобы продолжал осуществлять террористическую деятельность из Украины.

Озера доставили в Турцию самолетом, его передали антитеррористическому подразделению Департамента полиции Стамбула. Ему предъявлено несколько обвинений, в том числе участие в вооруженной террористической организации и содействие террористическим группам.

По данным следствия, Озер присоединился к РПК в 1996 году, некоторое время проживал в Румынии, откуда был депортирован из-за рэкета. В Турции его задерживали в 2012 году, в 2014 он вышел на свободу.

Напомним, в феврале в ходе визита президента Турции Реджепа Эрдогана украинский лидер Владимир Зеленский поручил СБУ разобраться со сторонниками его оппонента Фетхуллы Гюлена. В частности, речь шла о школах FETO, которые есть в Украине.

Отметим, Зеленский и Эрдоган обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и обороны в ходе телефонных переговоров в августе.

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