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Турецкие наблюдатели не получат доступ к территории Карабаха, - Лавров

Москва, Четверг 12 ноября 2020 12:12
Турецкие наблюдатели не получат доступ к территории Карабаха, - Лавров
Фото: Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

При контроле перемирия в Нагорном Карабахе турецкие наблюдатели не получат доступ к самому региону. Совместный мониторинговый центр будет работать на территории Азербайджана до военной кампании.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ, передает ТАСС.

По словам Лаврова, мобильность турецких наблюдателей будет ограничена мониторинговым центром, расположенным в Азербайджане.

"Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована", - заявил Лавров.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция и Россия имеют равноправные роли в решении конфликта в Нагорном Карабахе. При этом известно, что в регионе будут работать миротворцы только из России.

Подробнее о том, чем завершились последние крупные бои за этот регион, читайте в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе".

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