Турецькі перевізники масово відмовляються від рейсів до Росії через атаки в Чорному морі

Що сталося з Akkon

Akkon був одним із найбільших перевізників, чиїми послугами активно користувалися після того, як на початку серпня від рейсів через Чорне море відмовилася російська компанія Fesco - тоді українські морські дрони потопили її контейнеровоз Yanina поблизу Новоросійська.

10 серпня Akkon уже тимчасово переводив рейси з Новоросійська до Санкт-Петербурга з доплатою 2500 доларів за контейнер, тоді як інші перевізники, які продовжували ходити з Туреччини до Новоросійська, брали за ризик у середньому 1000 доларів за контейнер.

Однак 21 серпня безпілотник атакував контейнеровоз самої компанії Akkon Lines - судно отримало пошкодження й загорілося, екіпажу довелося евакуюватися.

За результатами оцінки безпекової ситуації компанія дійшла висновку, що подальша ескалація створює підвищені ризики для екіпажу, судна й вантажу, тому вирішила повністю відмовитися від заходів у російські порти.

Вантаж повертатимуть у порт відправлення або вивантажуватимуть у портах завантаження - зокрема, вантаж із судна, яке прямувало до Санкт-Петербурга, планують вивантажити в найближчому порту, ймовірно, у Клайпеді.

Інші перевізники теж відмовляються

Повністю припинив роботу з Росією ще один турецький перевізник - Arkas. Голова ради директорів турецької компанії Transbosphor Деніз Ташимаджилиг оцінив втрати Туреччини від атак ЗСУ на торговельні судна в Чорному морі за останні три місяці у 20 мільярдів доларів.

26 серпня один із найбільших гравців світового контейнерного ринку, компанія MSC, також повідомила про відмову заходити в Новоросійськ після атаки безпілотників на власний контейнеровоз MSC Ulsan III - рейси переводять до Санкт-Петербурга та інших портів.

Флот компанії налічує близько тисячі суден з маршрутами по всьому світу. Про аналогічний перехід заявили ще кілька перевізників, які раніше працювали через Туреччину.

Чому це важливо

Переведення рейсів до Санкт-Петербурга саме собою вже стало звичною новиною, яка підтверджує складну ситуацію із судноплавством у Чорному морі, але не означає зупинку вантажопотоку.

А от відмова турецьких контейнерних перевізників працювати з Росією вдарить по постачаннях товарів з Європи - "турецька дорога стала, Санкт-Петербург під питанням", описує ситуацію один з імпортерів європейських меблів і товарів для дому.