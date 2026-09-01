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Турецкие перевозчики массово отказываются от рейсов в Россию из-за атак в Черном море

06:03 01.09.2026 Вт
3 мин
Компания отказалась заходить в порты РФ после атаки на собственное судно
aimg Екатерина Коваль
Иллюстративное фото: Турецкие перевозчики массово отказываются от рейсов в Россию (navy.mil.gov.ua)

Турецкий оператор Akkon полностью отказался от мер в российские порты - следовавшие в Санкт-Петербург суда развернули обратно в Турцию. Это произошло после атаки беспилотника на контейнеровоз компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Moscow Times.

Что произошло с Akkon

Akkon был одним из крупнейших перевозчиков, чьими услугами активно пользовались после того, как в начале августа от рейсов через Черное море отказалась российская компания Fesco - тогда украинские морские дроны потопили ее контейнеровоз Yanina вблизи Новороссийска.

10 августа Akkon уже временно переводил рейсы из Новороссийска в Санкт-Петербург с доплатой 2500 долларов за контейнер, в то время как другие перевозчики, продолжавшие ходить из Турции в Новороссийск, принимали за риск в среднем 1000 долларов за контейнер.

Однако 21 августа беспилотник атаковал контейнеровоз самой компании Akkon Lines – судно получило повреждение и загорелось, экипажу пришлось эвакуироваться.

По результатам оценки ситуации ситуации компания пришла к выводу, что дальнейшая эскалация создает повышенные риски для экипажа, судна и груза, поэтому решила полностью отказаться от мер в российские порты.

Груз будут возвращать в порт отправки или выгружать в портах погрузку - в частности, груз с судна, направлявшегося в Санкт-Петербург, планируют выгрузить в ближайшем порту, вероятно, в Клайпеде.

Остальные перевозчики тоже отказываются

Полностью прекратил работу с Россией еще один турецкий перевозчик - Arkas. Глава совета директоров турецкой компании Transbosphor Дениз Ташимаджилиг оценил потери Турции от атак ВСУ на торговые суда в Черном море за последние три месяца в 20 миллиардов долларов.

26 августа один из крупнейших игроков мирового контейнерного рынка, компания MSC, также сообщила об отказе заходить в Новороссийск после атаки беспилотников на собственный контейнеровоз MSC Ulsan III - рейсы переводят в Санкт-Петербург и другие порты.

Флот компании насчитывает около тысячи судов с маршрутами по всему миру. Об аналогичном переходе заявили еще несколько перевозчиков, ранее работавших через Турцию.

Почему это важно

Перевод рейсов в Санкт-Петербург сам по себе уже стал привычной новостью, которая подтверждает сложную ситуацию с судоходством в Черном море, но не означает остановку грузопотока.

А вот отказ турецких контейнерных перевозчиков работать с Россией ударит по поставкам товаров из Европы - "турецкая дорога стала, Санкт-Петербург под вопросом", описывает ситуацию один из импортеров европейской мебели и товаров для дома.

Ситуация в Черном море накаляется на нескольких фронтах одновременно. На днях пустое и обгоревшее российское судно "Омский-107", атакованное неподалеку от Новороссийска, прибило к берегам турецкого Шиле. На фоне таких инцидентов Турция активизировала дипломатию для создания нового "зернового коридора" в Черном море - Анкара ведет переговоры с Украиной и Россией, чтобы возобновить экспорт продовольствия и предотвратить скачок мировых цен на продукты.

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