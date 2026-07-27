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Турецькі F-16 цілодобово охоронятимуть небо країн-сусідів Росії

16:44 27.07.2026 Пн
2 хв
Літаки реагуватимуть на можливі порушення повітряного простору союзників НАТО
aimg Марія Науменко
Турецькі F-16 цілодобово охоронятимуть небо країн-сусідів Росії Фото: винищувачі F-16 (Getty Images)
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Туреччина знову відправляє винищувачі F-16 до Естонії. Кілька місяців вони цілодобово охоронятимуть повітряний простір країн Балтії в межах місії НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News.

До авіабази Амарі прибудуть п'ять літаків і 76 військовослужбовців зі складу 181-ї ескадрильї, відомої як "Ескадрилья "Пантера"".

Турецький контингент, який базується в Діярбакирі, виконуватиме місію з серпня до листопада. У цей час екіпажі нестимуть цілодобове бойове чергування в режимі швидкого реагування (QRA), щоб оперативно реагувати на можливі порушення повітряного простору над Балтійським регіоном.

Як пояснили в командуванні ВПС Туреччини, ця місія є частиною системи протиповітряної оборони НАТО в мирний час і покликана захищати повітряний простір союзників.

Йдеться насамперед про Естонію, Латвію та Литву, які не мають власної винищувальної авіації для виконання таких завдань.

Під час чергування турецькі F-16 перебуватимуть у постійній готовності до негайного вильоту у разі появи невідомих літаків або можливого порушення повітряного простору. Також екіпажі братимуть участь у спільних заходах і тренуваннях разом з іншими союзниками по НАТО.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Литви заявило, що не бачить ознак підготовки Росії до повномасштабного нападу на країни Балтії.

Водночас у відомстві попередили про високий ризик диверсій проти критично важливої інфраструктури та припустили, що Москва може навмисно поширювати чутки про можливе вторгнення, щоб посіяти паніку серед союзників НАТО й відвернути увагу від війни проти України.

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