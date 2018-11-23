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Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве посла Карлова

Новости » Общество    23.11.2018 - 17:45
Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве посла Карлова
Фото: посол Андрей Карлов (flickr.com/euronews)

Прокурор Анкары обвинил 28 людей, включая Фетхуллаха Гюлена, в убийстве российского посла

Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Anadolu.

Сообщается, что в обвинительном заключении указаны 28 обвиняемых в организации покушения.  Подозреваемые также обвиняются в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Напомним, прокурор Анкары обвинил 28 людей, включая Фетхуллаха Гюлена, в убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Среди подозреваемых также есть Сериф Али Текелан, Эмрулла Услу и Сахин Сугут. 

Отметим, посла РФ Карлова убили 19 декабря 2016 года на церемонии открытия фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Дипломат скончался от полученных ранений. Нападавший был убит в ходе операции полиции.

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