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Турецька прокуратура передала в суд справу про вбивство посла Карлова

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 17:45
Турецька прокуратура передала в суд справу про вбивство посла Карлова
Фото: посол Андрій Карлов (flickr.com/euronews)

Прокурор Анкари звинуватив 28 людей, включаючи Фетхуллаха Гюлена, у вбивстві російського посла

Турецька прокуратура передала в суд справу про вбивство російського посла в Анкарі Андрія Карлова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Anadolu.

Повідомляється, що в обвинувальному висновку не зазначені 28 обвинувачених в організації замаху. Підозрювані також звинувачуються в порушенні конституційного ладу, причетності до терористичної організації і плануванні вбивства з метою терору.

Нагадаємо, прокурор Анкари звинуватив 28 людей, включаючи Фетхуллаха Гюлена, у вбивстві російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Серед підозрюваних також є Серіф Алі Текелан, Эмрулла Послуг і Сахін Сугут.

Зазначимо, посла РФ Карлова вбили 19 грудня 2016 року на церемонії відкриття фотовиставки в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі. Дипломат помер від отриманих поранень. Нападник був убитий в ході операції поліції.

Суд у справі Труханова перенесли на 13 грудня Туреччина звинуватила Гюлена у вбивстві російського посла Карлова
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