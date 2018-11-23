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Турция обвинила Гюлена в убийстве российского посла Карлова

Новости » Политика    23.11.2018 - 15:12
Турция обвинила Гюлена в убийстве российского посла Карлова
Фото: посол Андрей Карлов (flickr.com/euronews)

Также среди обвиняемых есть еще 27 человек

Прокурор Анкары в пятницу, 23 ноября, обвинил 28 людей, включая Фетхуллаха Гюлена, в убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

Как сообщает издание, среди подозреваемых также есть Сериф Али Текелан, Эмрулла Услу и Сахин Сугут. В обвинительном заключении говорится, что убийство было актом провокации со стороны организации FETO, направленным на турецко-российские отношения.

Добавим, что FETO - турецкое общественно движение, возникшее вокруг идей турецкого писателя Фетхуллаха Гюлена. После попытки военного переворота в Турции в 2016 году турецкие власти обвинили Гюлена и его сторонников в организации путча.

Отметим, посла РФ Карлова убили 19 декабря 2016 года на церемонии открытия фотовыставки в Центре современного искусства в Анкаре. Дипломат скончался от полученных ранений. Нападавший был убит в ходе операции полиции.

Об аресте бывшего сотрудника полиции по делу об убийстве Карлова сообщалось 19 июля. В ходе допроса в прокуратуре задержанный отверг все обвинения в свой адрес. Суд признал его виновным в участии в деятельности террористической организации.

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