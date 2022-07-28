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Украина получит "польский" Bayraktar бесплатно

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Четверг 28 июля 2022 11:35
Украина получит "польский" Bayraktar бесплатно Фото: "Польский" Bayraktar передадут Украине бесплатно (armyinform.com.ua)
Автор: Олег Васкив

В Польше недавно собрали средства на Bayraktar TB2 для ВСУ. Однако Baykar Makina решила передать беспилотник Украине бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Facebook польского журналиста Славомира Сераковского.

Представитель СМИ обнародовал официальное письмо от турецкой компании, в котором говорилось о том, что они поражены участием сотен тысяч поляков в этой акции.

"Baykar официально заявила, что наш дрон для Украины передадут ей без средств, а это 22 500 000 злотых, которые мы собрали", - сказал Сераковский.

Теперь поляки, по договоренности с украинской и турецкой сторонами, смогут выделить собранные средства на гуманитарную помощь для украинского народа.

Серваковский добавил, что в целом финансовая поддержка Украины составляет около 50 000 000 злотых.

Напомним, в Польше собрали достаточно денег на покупку боевого беспилотника Bayraktar для Украины. В сборе приняли участие более 200 000 человек.

К слову, турецкая сторона также решили бесплатно передать Украине Bayraktar, на который собирала деньги Литва.

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