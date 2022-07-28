Украина получит "польский" Bayraktar бесплатно
В Польше недавно собрали средства на Bayraktar TB2 для ВСУ. Однако Baykar Makina решила передать беспилотник Украине бесплатно.
Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на Facebook польского журналиста Славомира Сераковского.
Представитель СМИ обнародовал официальное письмо от турецкой компании, в котором говорилось о том, что они поражены участием сотен тысяч поляков в этой акции.
"Baykar официально заявила, что наш дрон для Украины передадут ей без средств, а это 22 500 000 злотых, которые мы собрали", - сказал Сераковский.
Теперь поляки, по договоренности с украинской и турецкой сторонами, смогут выделить собранные средства на гуманитарную помощь для украинского народа.
Серваковский добавил, что в целом финансовая поддержка Украины составляет около 50 000 000 злотых.
Напомним, в Польше собрали достаточно денег на покупку боевого беспилотника Bayraktar для Украины. В сборе приняли участие более 200 000 человек.
К слову, турецкая сторона также решили бесплатно передать Украине Bayraktar, на который собирала деньги Литва.