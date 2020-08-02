ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Турецкая авиакомпания возобновила полеты из Харькова

Харьков, Воскресенье 02 августа 2020 16:24
Турецкая авиакомпания возобновила полеты из Харькова
Фото: самолет Turkish Airlines (flickr.com LV Aircraft Photography)
Автор: Дмитрий Левицкий

Авиакомпания прекращала полеты из-за пандемии коронавируса

Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines возобновил сообщение с Харьковом. В воскресенье, 2 августа, Харьковский международный аэропорт принял первый рейс из Стамбула.

Об этом свидетельствует табло международного аэропорта "Харьков".

Авиакомпания приостанавливала пролеты из Харькова из-за пандемии коронавируса. Сегодня состоялись первые рейсы после почти 5-месячной паузы.

Так, в 9 утра международный аэропорт Харьков принял рейс TK 1473 из Стамбула, а уже в 9:50 и 15:10 отправились самолеты в обратном направлении.

Turkish Airlines будет осуществлять рейсы в Харьков четыре раза в неделю. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет осуществлять вечерние рейсы, а по средам и воскресеньям - утренние. Смешанное расписание позволит расширить количество стыковок в Стамбуле.

Напомним, Украина возобновила авиасообщение с Турцией 1 июля.

Отметим, Турция находится в списке "зеленых стран", поэтому украинцы по возвращению домой не должны проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию; при этом перечень "красных стран" был расширен до 120.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ХарьковTurkish Airlinesавиасообщение
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь