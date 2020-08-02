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Турецька авіакомпанія відновила польоти з Харкова

Харків, Неділя 02 серпня 2020 16:24
Турецька авіакомпанія відновила польоти з Харкова
Фото: літак Turkish Airlines (flickr.com LV Aircraft Photography)
Автор: Дмитро Левицький

Авіакомпанія припиняла польоти через пандемію коронавірусу

Турецький національний авіаперевізник Turkish Airlines відновив сполучення з Харковом. У неділю, 2 серпня, Харківський міжнародний аеропорт прийняв перший рейс зі Стамбулу.

Про це свідчить табло міжнародного аеропорту "Харків".

Авіакомпанія призупиняла прольоти з Харкова через пандемію коронавірусу. Сьогодні відбулися перші рейси після майже 5-місячної паузи.

Так, о 9 ранку міжнародний аеропорт Харків прийняв рейс TK 1473 зі Стамбулу, а вже о 9:50 та 15:10 відправилися літаки у зворотному напрямку.

Turkish Airlines буде здійснювати рейси у Харків чотири рази на тиждень. Щопонеділка та щоп'ятниці авіакомпанія здійснюватиме вечірні рейси, а щосереди та щонеділі - ранкові. Змішаний розклад дозволить розширити кількість стикувань у Стамбулі.

Нагадаємо, Україна відновила авіасполучення з Туреччиною 1 липня.

Зазначимо, Туреччина знаходиться у списку "зелених країн", тому українці по поверненню додому не повинні проходити обов'язкову 14-денну самоізоляцію; при цьому перелік "червоних країн" був розширений до 120.

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