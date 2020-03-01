Турецкая армия вывела из строя военный аэродром в сирийском Алеппо

Вооруженные силы Турции разрушили военный аэродром в сирийской провинции Алеппо, который контролируется силами режима Башара Асада. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как отмечается, удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными БПЛА и артиллерией ВС Турции. Этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации.

По данным агентства, вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны.

Напомним, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении в Идлибской зоне деэскалации операции "Весенний щит".

Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.

"Наша задача - предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. ВС Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью являются лишь сторонники Асада, атакующие расположение турецких военных", - подчеркнул Акар.

Глава Минобороны отметил, что Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии.

Отметим, ранее сообщалось, что в результате удара турецких Военно-воздушных сил были уничтожены 2 бомбардировщика Су-24 режима Асада.