Турецька армія вивела з ладу військовий аеродром у сирійському Алеппо

Збройні сили Туреччини зруйнували військовий аеродром в сирійській провінції Алеппо, який контролюється силами режиму Башара Асада. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Як наголошується, удар по аеродрому було завдано в суботу ударними БПЛА і артилерії ЗС Туреччини. Цей військовий об'єкт в передмісті Алеппо активно використовувався силами Асада при організації атак на населені пункти зони деескалації.

За даними агентства, виведення із ладу аеродромів на північному заході Сирії значно звузить можливості для маневрування прихильників Асада в цій частині країни.

Нагадаємо, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар оголосив про проведення в зоні деескалації в Ідлібі операції "Весняний щит".

Глава оборонного відомства заявив, що операція розпочата у відповідь на авіаудар по позиціях турецьких військових, який забрав 27 лютого житті 36 військовослужбовців у зоні деескалації.

"Наше завдання - запобігання злочинів режиму Башара Асада, усунення радикалізації і запобігання міграції. ЗС Туреччини ґрунтуються на праві на самооборону. Нашою метою є лише прихильники Асада, які атакуюють розташування турецьких військових", - підкреслив Акар.

Голова Міноборони наголосив, що Туреччина не переслідує мету збройного протистояння з Росією в Сирії.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в результаті удару турецьких Військово-повітряних сил були знищені 2 бомбардувальники Су-24 режиму Асада.