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Турецька опозиція визначилася з кандидатом у президенти: хто побореться з Ердоганом

Фото: Кемаль Кілічдароглу (twitter.com/kilicdarogluk)
Автор: Константин Широкун

Турецький опозиціонер Кемаль Кілічдароглу 6 березня став головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах, які відбудуться 14 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Альянс із шести опозиційних партій обрав Кілідароглу своїм кандидатом у президенти. 74-річний Кілідароглу є головою другої за величиною партії країни, Республіканської народної партії.

Очікується, що майбутні вибори для чинного президента стануть найскладнішими за весь час його 20-річного правління. Вони проходять на тлі економічних потрясінь та критики реакції уряду на руйнівні землетруси.

Раніше Ердоган заявив, що країни Європи та Америки намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у Туреччині.

Також ми писали, що у Туреччині створили спеціальну комісію, яка займеться розслідуванням наслідків руйнівних землетрусів у різних регіонах країни.

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ТурцияРеджеп Тайіп Ердоган