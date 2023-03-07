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Турецкая оппозиция определилась с кандидатом в президенты: кто поборется с Эрдоганом

Фото: Кемаль Киличдароглу (twitter.com/kilicdarogluk)
Автор: Константин Широкун

Турецкий оппозиционер Кемаль Киличдароглу 6 марта стал главным соперником президента Реджепа Таипа Эрдогана на президентских выборах, которые пройдут 14 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Альянс из шести оппозиционных партий избрал Килидароглу своим кандидатом в президенты. 74-летний Килидароглу является председателем второй по величине партии в стране, Республиканской народной партии.

Ожидается, что предстоящие выборы для действующего президента станут самыми сложными за все время его 20-летнего правления. Они проходят на фоне экономических потрясений и критики реакции правительства на разрушительные землетрясения.

Ранее Эрдоган заявил, что страны Европы и Америки пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в Турции.

Также мы писали, что в Турции создали специальную комиссию, которая займется расследованием последствий разрушительных землетрясений в разных регионах страны.

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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоган