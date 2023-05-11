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У Туреччині звинуватили Росію у втручанні в вибори президента

Фото: у Туреччині звинуватили Росію у втручанні в вибори президента (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Головний суперник діючого президента Туреччини Кемаль Киличдароглу звинуватив Росію у втручанні у президентські вибори.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

Киличдароглу заявляє, що росіяни причетні до "монтажу, змови, діпфейків і записів", які вчора були викриті в Туреччині.

"Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми, як і раніше, виступаємо за співпрацю і дружбу", - написав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Туреччини Тайіп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів напередодні президентських виборів 14 травня.

Нагадаємо, вибори 14 травня багато хто вважає найбільш значущим голосуванням в історії Туреччини.

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