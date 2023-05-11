У Туреччині звинуватили Росію у втручанні в вибори президента

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

Киличдароглу заявляє, що росіяни причетні до "монтажу, змови, діпфейків і записів", які вчора були викриті в Туреччині.

"Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми, як і раніше, виступаємо за співпрацю і дружбу", - написав він.