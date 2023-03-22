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Прокурдна партія Туреччини відмовилася висувати кандидата, знизивши шанси Ердогана зберегти владу

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Туреччина, Середа 22 березня 2023 12:26
Прокурдна партія Туреччини відмовилася висувати кандидата, знизивши шанси Ердогана зберегти владу Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган може втратити владу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Прокурдська Народно-демократична партія (НДП) Туреччини заявила, що не висуватиме свого кандидата на президентських виборах у травні, що підвищить шанси опозиційної коаліції повалити Реджепа Тайіпа Ердогана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

НДП та п'ять союзних партій проведуть кампанію проти "одноосібного правління" Ердогана, заявила її співголова Первін Булдан.

Хоча НДП прямо не підтримала лідера опозиції Кемаля Киличдароглу, цей крок дозволяє уникнути формального розколу між суперниками президента, котрі прагнуть виступити єдиним фронтом перед голосуванням 14 травня.

Виборці НДП здебільшого вважають Киличдароглу політиком, який може допомогти захистити права курдської меншини Туреччини, яка становить приблизно п'яту частину 85-мільйонного населення.

Партія, яка в даний час є третьою за величиною в парламенті, зазнає тиску з боку держави з 2015 року, коли вона відмовила ПСР Ердогана сформувати більшість у результаті несподіваних результатів виборів. Їй загрожує потенційна заборона через звинувачення у сепаратизмі, але вона може обійти його, висунувши кандидатів у парламент за списком іншої прокурдської партії, Зелених лівих.

Зростаюча єдність опозиції підкреслює виклик, що стоїть перед Ердоганом, оскільки громадська реакція наростає через землетрус минулого місяця, а також через найглибшу кризу вартості життя за останні два десятиліття.

Нагадаємо, опозиція обрала своїм кандидатом у президенти Кемаля Киличдароглу, лідера Народно-республіканської партії (НРП), і сформувала альянс, який прагне залучити лівих та правих виборців, а також прихильників ісламу.

Кандидат у президенти від турецької опозиції Кемаль Киличдароглу випереджає президента Тайіпа Ердогана більш ніж на 10 процентних пунктів напередодні виборів 14 травня, які багато хто вважає найбільшим голосуванням в історії Туреччини.

Опитування також показують, що опозиційний блок під назвою "Альянс націй" лідирує у парламентських перегонах принаймні на шість пунктів випереджаючи політсилу Ердогана Партію справедливості та розвитку (ПСР) та її союзників. Прокурдська Народно-демократична партія (НДП), як і раніше, впевнено тримається вище 10%.

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