В Турции обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента

Главный соперник действующего президента Турции Кемаль Киличдароглу обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
Киличдароглу заявляет, что россияне причастны к "монтажу, заговору, дипфейкам и записям", которые вчера были разоблачены в Турции.
"Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", - написал он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Турции Тайип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Киличдароглу более чем на пять процентных пунктов накануне президентских выборов 14 мая.
Напомним, выборы 14 мая многие считают наиболее значимым голосованием в истории Турции.
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