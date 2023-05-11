В Турции обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Киличдароглу заявляет, что россияне причастны к "монтажу, заговору, дипфейкам и записям", которые вчера были разоблачены в Турции.

"Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", - написал он.