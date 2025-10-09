У Туреччині зробили заяву про майбутнє заводу Bayraktar у Києві після ударів РФ

Завод Baykar з виготовлення безпілотників в Україні продовжать будувати, попри обстріли російських окупантів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив гендиректор компанії Халюк Байрактар в інтерв'ю "Укрінформу".
В ніч на 29 серпня росіяни вчетверте за останні півроку завдали удару по заводу турецьких безпілотників Bayraktar у Києві.
"Передусім ця атака стала ще одним свідченням тієї жорстокості, з якою українському народові доводиться мужньо стикатися щодня", - наголосив Байрактар.
Він розповів, що для нього залишається пріоритетом безпека українців, і зауважив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.
"Залізо, бетон і будівлі можна відновити. Те, що справді має значення - це наша воля й віра в цей проєкт. Жодна ракета не здатна зашкодити нашій дружбі", - заявив гендиректор Bayraktar.
За його словами, російська атака не змінила плани компанії. Після оцінювання пошкоджень будівництво продовжується згідно з графіком.
Нагадаємо, у липні 2022 року тодішній прем'єр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу Bayraktar в Україні.
Компанія Baykar пізніше отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.
Зазначимо, гендиректор Baykar Халюк Байрактар розповідав, що завод в Україні відкриють вже у 2025 році. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.
У липні 2023 року Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва безпілотників Bayraktar. Згідно із планами, обсяг виробництва перевищуватиме 100 одиниць дронів на рік.
РБК-Україна раніше писало, що завод Bayraktar турецької компанії Baykar Makina повноцінно запрацює в Україні після закінчення війни з РФ.