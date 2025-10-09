У Туреччині зробили заяву про майбутнє заводу Bayraktar у Києві після ударів РФ

В ніч на 29 серпня росіяни вчетверте за останні півроку завдали удару по заводу турецьких безпілотників Bayraktar у Києві.

"Передусім ця атака стала ще одним свідченням тієї жорстокості, з якою українському народові доводиться мужньо стикатися щодня", - наголосив Байрактар.

Він розповів, що для нього залишається пріоритетом безпека українців, і зауважив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

"Залізо, бетон і будівлі можна відновити. Те, що справді має значення - це наша воля й віра в цей проєкт. Жодна ракета не здатна зашкодити нашій дружбі", - заявив гендиректор Bayraktar.

За його словами, російська атака не змінила плани компанії. Після оцінювання пошкоджень будівництво продовжується згідно з графіком.