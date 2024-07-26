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Завод Baykar повноцінно запрацює в Україні після закінчення війни, - посол у Туреччині

П'ятниця 26 липня 2024 16:49
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Завод Baykar повноцінно запрацює в Україні після закінчення війни, - посол у Туреччині Фото: посол України в Туреччині Василь Бондар (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Завод із виробництва безпілотників Bayraktar турецької компанії Baykar Makina повноцінно запрацює в Україні після закінчення війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара в інтерв'ю Euronews.

"Ми працюємо з Baykar Makina в різних вимірах, включаючи створення заводу", - сказав Боднар.

За його словами, завод повноцінно запрацює в Україні після завершення війни.

Посол відмовився надавати подробиці про завод з безпекових причин, проте зазначив, що прогрес у цьому плані помітний.

Він також нагадав, що Україна співпрацює з компанією Turkish Aerospace Industries (TAI).

Завод Baykar Україні

Нагадаємо, у липні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про підготовку угоди з Туреччиною, яка дозволить розпочати будівництво заводу безпілотників Bayraktar на території України.

Пізніше компанія Baykar отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Раніше гендиректор Baykar Халюк Байрактар повідомляв, що завод в Україні відкриють уже у 2025 році. Обсяг запланованих інвестицій становить 95,5 млн доларів.

Вже у липні 2023 року турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва безпілотних летальних апаратів Bayraktar. Щороку на ньому планують виробляти понад 100 одиниць дронів.

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