У Туреччині землетрус: поштовхи відчувалися в Анкарі, куди прилетів Зеленський

Візит Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 травня, відвідав Туреччину. Він прилетів до Анкари, де вже зустрівся з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський також пропонував зустріч російському диктатору Володимиру Путіну. Але той відмовився і відправив до Стамбула делегацію низького рівня.

Детальніше про можливу зустріч України і Росії в Стамбулі - в матеріалі РБК-Україна.

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