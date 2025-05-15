В Турции землетрясение: толчки ощущались в Анкаре, куда прилетел Зеленский

Визит Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 мая, посетил Турцию. Он прилетел в Анкару, где уже встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский также предлагал встречу российскому диктатору Владимиру Путину. Но тот отказался и отправил в Стамбул делегацию низкого уровня.

Детальнее о возможной встрече Украины и России в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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