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У Туреччині заявили про загибель та поранення кількох військових через напад в Іраці

Субота 23 грудня 2023 01:46
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У Туреччині заявили про загибель та поранення кількох військових через напад в Іраці Ілюстративне фото: Міноборони Туреччини повідомило про напад на солдатів в Іраці (aa.com.tr)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство національної оборони Туреччини заявило про напад на військовослужбовців на півночі Іраку, внаслідок чого загинули троє та були поранені четверо солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням турецьке агентство Anadolu.

За даними турецького оборонного відомства, атаку на військових здійснили представники "сепаратистської терористичної організації на півночі Іраку".

"У регіоні продовжується операція проти сепаратистської терористичної організації. У відповідь на мерзенний напад терористів було завдано раптових повітряних ударів за виявленими цілями та напрямками відходу терористів", - йдеться в заяві.

Також в Міноборони Туреччини додали, що за першими даними, 4 бойовики були нейтралізовані.

Турецькі операції в Іраку та Сирії

Нагадаємо, ще минулої зими міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявляв, що армія в рамках операції Pençe Kılıç ("Кіготь-меч") на півночі Іраку та Сирії проти членів організації Робоча партія Курдистану (РПК), нейтралізувала 364 бойовики, а також знищила укриття, склади зі зброєю та штаби.

Ця операція "Кіготь-меч" послідувала за вибухом 13 листопада 2022 року на багатолюдному проспекті Істікляль у Стамбулі, в результаті якої загинули 6 людей і 81 був поранений.

Тоді Анкара звинуватила у теракті курдських ополченців. При цьому жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух у Стамбулі минулої неділі, а РПК та СДС (очолювані курдами Сирійські демократичні сили) заперечують свою причетність.

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