В Турции заявили о гибели и ранении нескольких военных в результате нападения в Ираке
Министерство национальной обороны Турции заявило о нападении на военнослужащих на севере Ирака, в результате чего погибли трое и были ранены четверо солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.
По данным турецкого оборонного ведомства, атаку на военных совершили представители "сепаратистской террористической организации на севере Ирака".
"В регионе продолжается операция против сепаратистской террористической организации. В ответ на мерзкое нападение террористов были нанесены внезапные воздушные удары по выявленным целям и направлениям ухода террористов", - говорится в заявлении.
Также в Минобороны Турции добавили, что по первым данным, 4 боевика были нейтрализованы.
Турецкие операции в Ираке и Сирии
Напомним, еще прошлой зимой министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что армия в рамках операции Pençe Kılıç ("Коготь-меч") на севере Ирака и Сирии против членов организации Рабочая партия Курдистана (РПК), нейтрализовала 364 боевиков, а также уничтожила укрытия, склады с оружием и штабы.
Эта операция "Коготь-меч" последовала за взрывом 13 ноября на многолюдном проспекте Истикляль в Стамбуле, в результате которой погибли 6 человек и 81 человек был ранен.
Тогда Анкара обвинила в теракте курдских ополченцев. При этом ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в Стамбуле в прошлое воскресенье, а РПК и СДС (возглавляемые курдами Сирийские демократические силы) отрицают свою причастность.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram/