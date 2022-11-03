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В Турции заявили о стабильной работе "зернового коридора"

Новина українською →
Анкара, Четверг 03 ноября 2022 08:39
В Турции заявили о стабильной работе "зернового коридора" Фото: в Турции заявили о стабилизации "зернового коридора (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Работа "зернового коридора" и экспорт продовольствия из Украины морем стабилизировались.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Habertürk.

"В 12:00 среды работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия", - заявил он.

При этом министр рассказал, что после срыва Россией "зернового соглашения" он вел переговоры с украинской стороной и главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.

"Мы снова поговорили с нашими украинскими коллегами, и они дали некоторые заверения. Мы передали это господину Шойгу", - уточнил Акар.

Напомним, 29 октября Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки" Украины на Черноморский флот в Севастополе.

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора". Позже Россия подтвердила, что свое участие в "зерновом соглашении".

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