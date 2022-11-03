В Турции заявили о стабильной работе "зернового коридора"

Работа "зернового коридора" и экспорт продовольствия из Украины морем стабилизировались.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Habertürk.

"В 12:00 среды работу механизма вывоза зерна было решено возобновить. Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия", - заявил он.

При этом министр рассказал, что после срыва Россией "зернового соглашения" он вел переговоры с украинской стороной и главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.

"Мы снова поговорили с нашими украинскими коллегами, и они дали некоторые заверения. Мы передали это господину Шойгу", - уточнил Акар.