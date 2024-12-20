У Туреччині заявили про "дозвіл" від США не застосовувати санкції проти "Газпромбанку"

У Туреччині заявили, що США надали Анкарі "виняток" із санкцій проти "Газпромбанку". Це дозволить країні оплачувати імпорт російського природного газу без порушення міжнародних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар повідомив виданню, що після низки переговорів з представниками США країна "отримала дозвіл" продовжувати розрахунки через "Газпромбанк".

Зазначається, що це рішення знімає "потенційну загрозу" санкцій для Туреччини, яка досі покриває понад третину своїх потреб у природному газі за рахунок поставок з Росії.

У Bloomberg зауважили, що Міністерство фінансів США поки не надало коментарів щодо ситуації.

Раніше в Угорщині виступили з аналогічною заявою. РБК-Україна повідомляло про те, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що США надали "виняток" із санкцій проти "Газпромбанку", що дозволить Будапешту продовжувати платити Росії за газ через цей банк..

Санкції проти "Газпромбанку"

У листопаді США наклали санкції на російський "Газпромбанк". Тоді під обмеження також потрапили російські фінансові установи "БКС-банк" та "Центрокредит".

Цей крок Вашингтона був спрямований на посилення тиску на Москву за продовження повномасштабної війни проти України.

Однак, попри санкції, "Газпромбанк" залишається ключовою фінансовою установою, уповноваженою здійснювати платежі за російський газ. Це стає проблемою для тих країн, які досі не відмовилися від газу РФ.