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У Туреччині затримали понад 130 учасників шахрайської схеми з інвестиціями

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Стамбул, Туреччина, Субота 08 квітня 2023 23:26
У Туреччині затримали понад 130 учасників шахрайської схеми з інвестиціями Фото: у Туреччині затримали понад 130 учасників шахрайської схеми з інвестиціями (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Стамбулі поліція провела масштабну операцію проти підозрюваних у шахрайстві з інвестиціями на валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News.

Як повідомляється, у результаті операції правоохоронці затримали 132 осіб, з ними проводять слідчі дії.

Слідство з'ясувало, що підозрювані створили нелегальні компанії, не зареєстровані Управлінням ринку капіталів (SPK). Вони заманювали клієнтів, пропонуючи зробити інвестиції, а у підсумку привласнювали їхні гроші, стверджуючи, ніби інвестиції збанкрутували.

Після цього понад 160 окремих підставних компаній допомагали "втратити слід" викрадених грошей. Кошти виводили до Британії та Чорногорії.

За орієнтовними оцінками, шахраї таким чином отримали прибуток у розмірі близько 520 млн доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн доларів. Шахрайську схему замаскували під псевдоінвестиційний проект "Life is good" та навіть намагались відкрити офіс у Києві.

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