У Туреччині затримали понад 130 учасників шахрайської схеми з інвестиціями

У Стамбулі поліція провела масштабну операцію проти підозрюваних у шахрайстві з інвестиціями на валютному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet Daily News .

За орієнтовними оцінками, шахраї таким чином отримали прибуток у розмірі близько 520 млн доларів.

Після цього понад 160 окремих підставних компаній допомагали "втратити слід" викрадених грошей. Кошти виводили до Британії та Чорногорії.

Слідство з'ясувало, що підозрювані створили нелегальні компанії, не зареєстровані Управлінням ринку капіталів (SPK). Вони заманювали клієнтів, пропонуючи зробити інвестиції, а у підсумку привласнювали їхні гроші, стверджуючи, ніби інвестиції збанкрутували.

Як повідомляється, у результаті операції правоохоронці затримали 132 осіб, з ними проводять слідчі дії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн доларів. Шахрайську схему замаскували під псевдоінвестиційний проект "Life is good" та навіть намагались відкрити офіс у Києві.

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