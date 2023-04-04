Спочатку діяла в Росії. В Україні викрили фінансову піраміду на мільйони доларів

СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн доларів. Шахрайську схему замаскували під псевдоінвестиційний проект "Life is good" та навіть намагались відкрити офіс у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає «примножувати» капіталовкладення", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад 1 тисячу осіб.

Як працювала "піраміда"?

"Для користування "послугою" шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних "інвесторів". Ділки обіцяли "вкладникам" стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня", - розповіли в СБУ

Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проекту нових учасників.

Отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

Причетні громадяни Росії

За даними слідства, до організації оборудки причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора.

Спочатку "проект" діяв лише на території РФ, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві", - додали в відомстві.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори "піраміди" хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено:

комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;

сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".

Наразі одному із топменеджерів "інвестпроекту" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).