В Турции задержали более 130 участников мошеннической схемы с инвестициями

В Стамбуле полиция провела масштабную операцию против подозреваемых в мошенничестве с инвестициями на валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News .

Как сообщается, в результате операции правоохранители задержали 132 человека, с ними проводят следственные действия.

Следствие выяснило, что подозреваемые создали нелегальные компании, не зарегистрированные Управлением рынка капиталов (SPK). Они привлекали клиентов, предлагая сделать инвестиции, а в итоге присваивали их деньги, утверждая, что инвестиции обанкротились.

После этого более 160 отдельных подставных компаний помогали "потерять след" похищенных денег. Средства выводили в Британию и Черногорию.

По ориентировочным оценкам, мошенники таким образом получили прибыль в размере около 520 млн долларов.