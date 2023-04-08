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В Турции задержали более 130 участников мошеннической схемы с инвестициями

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Стамбул, Турция, Суббота 08 апреля 2023 23:26
В Турции задержали более 130 участников мошеннической схемы с инвестициями Фото: в Турции задержали более 130 участников мошеннической схемы с инвестициями (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Стамбуле полиция провела масштабную операцию против подозреваемых в мошенничестве с инвестициями на валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Как сообщается, в результате операции правоохранители задержали 132 человека, с ними проводят следственные действия.

Следствие выяснило, что подозреваемые создали нелегальные компании, не зарегистрированные Управлением рынка капиталов (SPK). Они привлекали клиентов, предлагая сделать инвестиции, а в итоге присваивали их деньги, утверждая, что инвестиции обанкротились.

После этого более 160 отдельных подставных компаний помогали "потерять след" похищенных денег. Средства выводили в Британию и Черногорию.

По ориентировочным оценкам, мошенники таким образом получили прибыль в размере около 520 млн долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект "Life is good" и даже пытались открыть офис в Киеве.

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