У Туреччині засудили до 865 років в’язниці забудовника, чиї будівлі зруйнував землетрус

У Туреччині одного із забудовників символічно засудили до 62 довічних термінів (865 років) позбавлення волі. Його будівлі були повністю зруйновані під час землетрусу на початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberler .

Як повідомляє видання, будівельного підрядника Хасана Альпаргюна, відповідального за один із житлових комплексів в місті Адана, засудили до 865 років позбавлення волі. Його визнали винним у "спричиненні смерті й пораненні багатьох людей з умислом".

Цей вирок став рекордним покаранням серед усіх вердиктів для турецьких забудовників і підрядників за підсумками катастрофічного землетрусу у лютому 2023 року.

У житловому комплексі Alpargün Apartment, за будівництво якого відповідав Альпаргюн, загинули 96 осіб.

Зазначається, що забудовник на момент землетрусу був на окупованій частині Кіпру - "Турецькій Республіці Північного Кіпру", державність якої визнає лише Туреччина. Його заарештували та повернули до Туреччини.

За даними слідства, він намагався вивести з Туреччини близько 2 млн доларів і хотів купити житло на Кіпрі.

Під час засідання суду Альпаргюн стверджував, що провів усі необхідні дослідження місцевості перед будівництвом. За його словами, у проекті були враховані вимоги регуляторного документа щодо сейсмічної стійкості від 1975 року і будівля не містила неякісних матеріалів.