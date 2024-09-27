В Турции приговорили к 865 годам тюрьмы застройщика, чьи здания разрушило землетрясение
В Турции одного из застройщиков символически приговорили к 62 пожизненным срокам (865 лет) лишения свободы. Его здания были полностью разрушены во время землетрясения в начале 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler.
Как сообщает издание, строительного подрядчика Хасана Альпаргюна, ответственного за один из жилых комплексов в городе Адана, приговорили к 865 годам лишения свободы. Его признали виновным в "причинении смерти и ранении многих людей с умыслом".
Этот приговор стал рекордным наказанием среди вердиктов для турецких застройщиков и подрядчиков по итогам катастрофического землетрясения в феврале 2023 года.
В жилом комплексе Alpargün Apartment, за строительство которого отвечал Альпаргюн, погибли 96 человек.
Отмечается, что застройщик на момент землетрясения находился на оккупированной части Кипра - Турецкой Республике Северного Кипра, государственность которой признает только Турция. Его арестовали и вернули в Турцию.
По данным следствия, он пытался вывести из Турции около 2 млн долларов и хотел купить жилье на Кипре.
На заседании суда Альпаргюн утверждал, что провел все необходимые исследования местности перед строительством. По его словам, в проекте были учтены требования регуляторного документа по сейсмической устойчивости от 1975 года и здание не содержало некачественных материалов.
Землетрясение в Турции
Напомним, 6 февраля южная и центральная части Турции поразили катастрофические землетрясения, средняя магнитуда колебаний которых составила 7,8 балла. В результате природного бедствия погибли около 50 тысяч человек.
Ранее мы сообщали, что полиция Турции арестовала 188 человек, которые несут ответственность за разрушенные во время землетрясений здания.
Кроме того, в Турции полиция начала расследования в отношении 612 человек, которые имеют отношение к обрушившимся во время землетрясений зданиям.
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