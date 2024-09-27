В Турции приговорили к 865 годам тюрьмы застройщика, чьи здания разрушило землетрясение

В Турции одного из застройщиков символически приговорили к 62 пожизненным срокам (865 лет) лишения свободы. Его здания были полностью разрушены во время землетрясения в начале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberler .

Как сообщает издание, строительного подрядчика Хасана Альпаргюна, ответственного за один из жилых комплексов в городе Адана, приговорили к 865 годам лишения свободы. Его признали виновным в "причинении смерти и ранении многих людей с умыслом".

Этот приговор стал рекордным наказанием среди вердиктов для турецких застройщиков и подрядчиков по итогам катастрофического землетрясения в феврале 2023 года.

В жилом комплексе Alpargün Apartment, за строительство которого отвечал Альпаргюн, погибли 96 человек.

Отмечается, что застройщик на момент землетрясения находился на оккупированной части Кипра - Турецкой Республике Северного Кипра, государственность которой признает только Турция. Его арестовали и вернули в Турцию.

По данным следствия, он пытался вывести из Турции около 2 млн долларов и хотел купить жилье на Кипре.

На заседании суда Альпаргюн утверждал, что провел все необходимые исследования местности перед строительством. По его словам, в проекте были учтены требования регуляторного документа по сейсмической устойчивости от 1975 года и здание не содержало некачественных материалов.