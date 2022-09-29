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У Туреччині запропонували альтернативу системі "Мир" для російських туристів

Фото: у Туреччині запропонували альтернативу системі "Світ" для російських туристів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Туреччині розробляють "квиткову карту" для російських туристів. Вона може стати альтернативною системі "Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Sabah.

"Туристичні організації працюють над формулою, схожою на квиткову картку, щоб розв'язати проблему без порушення санкцій. Відповідно, туристи з Росії при купівлі турпакетів платитимуть за "квиток", як за картку", - пише видання.

Уточнюється, що росіяни зможуть використати цю карту у ресторанах, магазинах та розважальних закладах. Туроператори направлятимуть гроші, витрачені російськими туристами за допомогою "квиткових карток", до ресторанів, торгових та розважальних закладів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що турецькі державні банки припинили обслуговування карток російської платіжної системи "Мир".

На такий крок у Туреччині пішли після того, як управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США випустило попередження про санкції для фінансових організацій, які використовують платіжну систему "Мир".

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