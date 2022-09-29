У Туреччині запропонували альтернативу системі "Мир" для російських туристів

У Туреччині розробляють "квиткову карту" для російських туристів. Вона може стати альтернативною системі "Мир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Sabah .

"Туристичні організації працюють над формулою, схожою на квиткову картку, щоб розв'язати проблему без порушення санкцій. Відповідно, туристи з Росії при купівлі турпакетів платитимуть за "квиток", як за картку", - пише видання.

Уточнюється, що росіяни зможуть використати цю карту у ресторанах, магазинах та розважальних закладах. Туроператори направлятимуть гроші, витрачені російськими туристами за допомогою "квиткових карток", до ресторанів, торгових та розважальних закладів.