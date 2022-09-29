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В Турции предложили альтернативу системе "Мир" для российских туристов

Фото: в Турции предложили альтернативу системе "Мир" для российских туристов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Турции разрабатывают "билетную карту" для российских туристов. Она может стать альтернативой системе "Мир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Sabah.

"Туристические организации работают над формулой, похожей на билетную карту, чтобы решить проблему без нарушения санкций. Соответственно, туристы из России при покупке турпакетов будут платить за "билет", как за карту", - пишет издание.

Уточняется, что россияне смогут использовать эту карту в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях. Туроператоры будут направлять деньги, потраченные российскими туристами с помощью "билетных карт", в рестораны, торговые и развлекательные заведения.

Напомним, ранее стало известно, что турецкие государственные банки прекратили обслуживание карт российской платежной системы "Мир".

На такой шаг в Турции пошли после того, как управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США выпустило предупреждение о санкциях для финансовых организаций, которые используют платежную систему "Мир".

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