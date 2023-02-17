У Туреччині врятували дівчину, яка 10 днів сиділа під завалами

Відомо, що 17-річну Алейну Олмез було врятовано у Кахраманмараші, непоаділк від епіцентру одного із землетрусів. Її було поранено, однак вона змогла протриматись 10 днів до моменту, як її знайдуть рятівники.

"Вона виглядала здоровою. Вона відкривала і закривала очі", - сказав шахтар Алі Акдоган. Він допомагав у порятунку.

Він розпопвів, що всі хто працює над ліквідацією наслідків землетрусів радіють, коли вдається дістати з під завалів когось живим. Навіть якщо це тварини.