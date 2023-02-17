В Турции спасли девушку, 10 дней сидевшую под завалами

Известно, что 17-летняя Алейна Олмез была спасена в Кахраманмараше, в недалеко от эпицентра одного из землетрясений. Она была ранена, однако она смогла продержаться 10 дней до того, как ее найдут спасители.

"Она выглядела здоровой. Она открывала и закрывала глаза", - сказал шахтер Али Акдоган. Он помогал в спасении.

Он расповел, что все работающие над ликвидацией последствий землетрясений радуются, когда удается достать из-под завалов кого-то живым. Даже если это животные.